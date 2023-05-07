ريال مدريد بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الـ20
تُوج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه، بالفوز على أوساسونا 2-1 في المباراة النهائية في إشبيلية يوم السبت.
وافتتح الريال التسجيل عبر رودريغو في الدقيقة الثانية، وعادل لوكاس تورو لأوساسونا (58)، قبل أن يضيف رودريغو الثاني بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (70) ليمنح فريقه اللقب.
وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت تسعة أعوام وتحديداً منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.
وتوج ريال مدريد بلقبه رقم 20 في مسابقة كأس إسبانيا معوضاً جماهيره إخفاقه في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي بات قريبا من غريمه برشلونة.
ويملك ريال مدريد فرصة الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا حيث يواجه مانشستر سيتي في نصف النهائي.
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