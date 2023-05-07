انت الان تتابع خبر البطل الأردني الملاكم عشيش ينتصر على 3 أبطال دوليين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، يوسف عشيش، انتصاراته في بطولة العالم، والمقامة في أوزبكستان، وذلك بعد أن حقق مساء اليوم الأحد، فوزه الثالث ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ونجح يوسف عشيش في تخطي عقبة اللاعب الأرميني، "أرتور" في دور الـ16 ضمن منافسات وزن (54-57 كغم) ليُحقق فوزه الثالث بعد انتصارين على كل من الألباني هاتشالراني والياباني "هارادا".

وسيلتقي يوسف عشيش في الدور ربع النهائي مع اللاعب الأوزبكي عبدوماليك خالوكوف بطل آسيا في نسختها الأخيرة وحامل فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة.

فيما خسر اللاعب حذيفة عشيش (48 -51 كغم) نزاله الثاني في دور الـ32 أمام اللاعب الفرنسي، بلال بناما، بطل أوروبا وحامل برونزيتي بطولتي العالم الأخيرتين.

كما خسر اللاعب محمد المهيرات (وزن 71- 75 كغم) نزاله الثاني أمام اللاعب الكوبي هيرنانديز.