أرسنال يهزم نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أرسنال يهزم نيوكاسل بالدوري الإنجليزيواصل آرسنال ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تحقيقه للفوز بنتيجة 2 - صفر على نيوكاسل ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

وسجل هدفي أرسنال مارتين أوديغارد في الدقيقة 14، وفابيان شار، لاعب نيوكاسل، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

ورفع أرسنال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الذي يتربع على الصدارة برصيد 82 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو الانتصار الثاني لأرسنال على التوالي، والـ25 بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست.

في المقابل، تلقى نيوكاسل هزيمته الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية وهي الهزيمة الخامسة للفريق هذا الموسم بالدوري مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في 11 مباراة.