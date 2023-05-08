مانشستر يونايتد يسقط أمام ويست هام بهدف نظيف

انت الان تتابع خبرمانشستر يونايتد يسقط أمام ويست هام بهدف نظيف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستمر نادي مانشستر يونايتد بسلسة النتائج السلبية بعد أن خسر أمام وست هام بهدف نظيف مساء الأحد، بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقد تمكن الجزائري سعيد بن رحمة من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي.



وبتلك النتيجة رفع وست هام رصيده إلى 37 نقطة في المركز ال15، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.



وأصبح هذا الفوز هو الأول لوست هام بعد 3 هزائم متتالية بالدوري، وهو الفوز العاشر للفريق في الدوري، مقابل الخسارة في 18 والتعادل في 7.