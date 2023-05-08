انت الان تتابع خبر ارسنال يتجاوز نيوكاسل و يحافظ على حظوظه بالتتويج بالدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستمر آرسنال بملاحقة مانشستر سيتي المتصدر بعد تجاوزه مضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين مساء الأحد، بالجولة 35 من المسابقة.



وتمكن مارتين أوديجارد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 و عزز وفابيان شار، لاعب نيوكاسل، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.



ورفع آرسنال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة.



وتوقف رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الثالث لمانشستر يونايتد الذي يلعب لاحقا أمام وست هام.



وهذا هو الانتصار الثاني لآرسنال على التوالي، والـ25 بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 6.

