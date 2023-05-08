انت الان تتابع خبر اختفاء لاعب انبي ايريك تراوري.. أعرفوا الحكاية ايه “محدش لاقيه” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة في نادي انبي، عن سبب اختفاء لاعب انبي ايريك تراوري، خلال الفترة الماضية، حيث تقدم النادي بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد لاعب بوركينا فاسو، وذلك بعد تفاقم الوضع خلال الفترة الأخير بين اللاعب والنادي، الذي يلعب معار من نادي بيراميدز لمدة موسم واحد.

تفاصيل اختفاء لاعب انبي ايريك تراوري

وقال مدير الكرة في نادي انبي، بإن النادي لا يعلم أي شيء عن مكان وجود إيريك تراوري حاليا، وأشار بأن اللاعب اختفي منذ مباراة الفريق أمام أسوان، أي منذ حوالي عشرة أيام، ولا أحد يعلم مكان وجوده حتى هذا الوقت.وأضاف بأن تلك الواقعة غريبة، وبالأخص إنه لا يوجد أي مشاكل ما بين لاعب انبي إيريك تراوري وبين النادي، كما أن اللاعب يعتبر من أفضل اللاعبين المحترفين في مصر خلال الفترة الحالية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إيريك تراوري

وأستكمل محمد إسماعيل تصريحاته وقال، بأننا سنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد اللاعب، وقمنا بالفعل بتقديم شكوى لاتحاد الكرة لنضمن حق النادي، وأيضا أبلغنا نادي بيراميدز بما حدث، وذلك لأن اللاعب معار من النادي لمدة موسم واحد.