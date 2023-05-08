انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان يتحرك للظفر بمورينيو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرك مسؤولو باريس سان جيرمان، خطوة نحو التعاقد مع جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي.

وكشفت شبكة "RMC سبورت" الفرنسية، أن المستشار الرياضي للنادي الباريسي، لويس كامبوس، تواصل مع خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو.

وأضافت أن "مورينيو يبقى الخيار المفضل للمستشار الرياضي؛ حيث بدأت علاقة الثنائي منذ الدراسة الجامعية".

وأشارت إلى أن مورينيو يميل أيضا للرحيل عن روما؛ لأنه يرى أنه لم يعد بالإمكان تقديم أفضل مما حققه، حيث قاد الفريق للقب دوري المؤتمر في العام الماضي 2022.

من جانبه، حدد سبيشيال وان، وفقا للتقرير الفرنسي، مسارين فقط لخطوته القادمة إما ريال مدريد، أو باريس سان جيرمان.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن التعاقد مع مورينيو يتوقف على أمرين، أولهما قناعة ملاك النادي الباريسي بترك اختيار المدرب الجديد للمستشار الرياضي، وثانيهما التفاوض مع روما للاستغناء عن مورينيو الذي سينتهي تعاقده في 2024.

وأشارت إلى أن ملاك النادي الباريسي في الدوحة، اعتادوا على اختيار مدرب الفريق بأنفسهم مثلما حدث مع توماس توخيل، وأوناي إيمري، ويحلمون حاليا بالتعاقد مع زين الدين زيدان، إلا أن المهمة تبدو معقدة.

إلا أن RMC سبورت كشفت أن لويس كامبوس باتت له كلمة مسموعة بين ملاك النادي؛ لأنه أول من بدأ حملة إقناعهم بالاستغناء عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وختمت تقريرها أيضا بأن كامبوس بات يستحوذ أيضا على ثقة ناصر الخليفي، رئيس النادي في الفترة الأخيرة، وتحسنت العلاقة كثيرا بين الثنائي.كووورة