انت الان تتابع خبر ميسي يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف تقرير رياضي إسباني عن موافقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على الانتقال لصفوف الهلال السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي قد قدم عرضا وُصِف بالخيالي لميسي بقيمة وصلت إلى 400 مليون يورو سنوياً.

وينتهي عقد ميسي مع "بي إس جي"، بنهاية الموسم الحالي، ودخل البرغوث في أزمات مع نادي العاصمة الفرنسية، وأصبح رحيله مسألة وقت ليس أكثر.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن ميسي، وافق بالفعل على عرض الهلال السعودي.

وأضاف: "سيقبل بوسكيتس أيضا عرضا لمدة موسمين من الهلال، كما أن جوردي ألبا سينضم لهما إذا توصل لاتفاق بإنهاء عقده مع برشلونة".

يذكر أن بوسكيتس، حصل على مهلة من إدارة برشلونة لحسم قراره النهائي؛ حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وتوجد محاولات لإقناعه بالبقاء.