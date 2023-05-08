انت الان تتابع خبر مؤسس فيسبوك يفوز بلعبة جوجيستو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع مؤسس منصة فيسبوك مارك زوكربيرغ الفوز بالميداليات الذهبية والفضية للعبة الجوجيتسو.

زوكربيرغ, لم يكتفي بتقلد الميداليات فقط, بل نشر عبر صفحته عالفييسبوك صورا له خلال التتويج، واصفا الحدث بانه لا يُنسى.



كما كتب على إنستغرام ، “تنافست في أول دورة جيو جيتسو لي وفزت ببعض الميداليات.



في بعض الصور، شوهد مارك وهو يرتدي زي التدريب الأبيض أثناء التنافس ضد اللاعبين. في صورة أخرى ، شوهد أيضًا مع مجموعة من

كما كتب على إنستغرام ، “تنافست في أول دورة جيو جيتسو لي وفزت ببعض الميداليات.



في بعض الصور، شوهد مارك وهو يرتدي زي التدريب الأبيض أثناء التنافس ضد اللاعبين. في صورة أخرى ، شوهد أيضًا مع مجموعة من

وكان مارك قد تلقى تدريبات فنون القتال المختلطة (MMA) في سبتمبر الماضي، ووصفه مدربه بأنه “قاتل صامت” في الحلبة.



ونشر الملياردير مقطع فيديو على حسابه الرسمي على Instagram يظهر فيه وهو يتجادل مع خاي وو، وهو فنان مختلط محترف وحزام جيو جيتسو الأسود.

وصف المؤسس المشارك لـ Facebook السيد Wu بأنه شريكه في التدريب في ذلك الوقت.