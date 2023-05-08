انت الان تتابع خبر إصدار جدول مباريات الذهاب لدوري المحترفات بكرة القدم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات مرحلة الذهاب من الدوري الأردني للمحترفات 2024/2023.

وتنطلق المنافسات، الجمعة المقبل، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة أندية المحترفات: الاتحاد، الأرثوذكسي، النصر، الاستقلال، عمان FC.

ويلتقي في الأسبوع الأول الأرثوذكسي مع الاستقلال عند السابعة، مساء الجمعة، فيما يواجه الاتحاد نظيره النصر السبت في التوقيت ذاته، ويخضع عمان FC للراحة في أولى الجولات.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي