فولهام يعمق جراح ليستر سيتي بخماسية
اكتسح فولهام ضيفه ليستر سيتي 5 - 3 يوم الاثنين بالمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليزيد معاناته في المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فولهام بثلاثة أهداف دون رد عن طريق البرازيليين ويليان وكارلوس فينيسيوس في الدقيقتين العاشرة و18 وتوم كيرني في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني أحرز توم كيرني الهدف الثاني له والرابع لفولهام في الدقيقة 52 ثم رد هارفي بارنيس بهدف لليستر سيتي في الدقيقة 59.
وتكفل ويليان بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفولهام في الدقيقة 70 لكن ليستر حصل على ضربة جزاء سجل منها جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتبعه هارفي بارنز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89.
ورفع الفوز رصيد فولهام إلى 48 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فولهام يعمق جراح ليستر سيتي بخماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.