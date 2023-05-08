انت الان تتابع خبر أخبار الأهلي اليوم.. أبرزها الخطيب أنهي صفقة خليفة أفشة ورحيل أحد النجوم عنه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح الأهلي في في تحقيق الكثير من البطولات وأصبح مارسيل كولر الفتي الأول في الجزيرة، وتريد الإدارة أن توفر طلباته في الحال لتستمر النتائج الرائعة التي يتم تقديمه وأولها التعاقد مع لاعبين متميزين.

رغبات كولر في التعاقد مع صانع ألعاب

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مع لجنة التخطيط، وذلك قبل السفر إلى الإمارات للعب في مباراة السوبر، وهذا بغرض الحديث عن احتياجات الفريق، والفريق له احتياجات الفريق في الأهلي والعمل على حسم ملف من يرحلون عن القلعة الحمراء وخاصة أن الفريق يحتاج لرحيل الكثير من اللاعبين، ويكون على حسب التقرير الفني الذي قدمه كولر وتسلمه الخطيب مع لجنة التخطيط.

وأثناء اللقاء أكد كولر أنه يريد أن يتعاقد مع صانع ألعاب جديد للفريق، وذلك بعد استبعاد محمد مجدي أفشة من حسابات التشكيل في المباريات الأخيرة بسبب أن مستواه الفني تراجع كثيراً، وحسم الأهلي في الساعات الماضية أولي الصفقات الصيفية المقبلة بعد توصية كولر لتدعيم مراكز الوسط والهجوم بشكل خاص مع اقتراب رحيل العديد من نجوم الأهلي.