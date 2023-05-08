انت الان تتابع خبر هنري ينفعل على ميسي و باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبّر تييري هنري عن إستياءه لما يحدث في نادي باريس سان جيرمان وما بحصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الأزمة الأخيرة.



وكان النادي الباريسي، عاقب ميسي (35 عاما) بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب سفره دون إذن إلى السعودية، يوم الإثنين الماضي.



النادي الباريسي كان قد قلص عقوبة النجم الأرجنتيني، حيث تواجد ميسي في التدريبات، اليوم الإثنين، بعد أسبوع واحد فقط من الأزمة.



وقال هنري عبر قناة "أمازون برايم فيديو": "أحاول إيجاد كلمات مناسبة لوصف الأحداث، ولكن إجمالا، فإن مشاكل نادي باريس سان جيرمان متكررة".

