انت الان تتابع خبر اجتماع تنسيقي لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عقدت أندية الدرجة الثانية في اربد اجتماعا تنسيقيا بحضور مندوب اتحاد كرة القدم المهندس فؤاد الدويري.

واستعرض الدويري أمام رؤساء الأندية وممثليها وعددهم 16 ناديا يلعبون بدوري الدرجة الثانية بكرة القدم ما تم انجازه خلال المرحلة السابقة، واعداً بتحقيق مطالب الأندية بالشراكة مع الاتحاد الأردني الذي يعتبر الأندية شريكا أساسيا في تطوير الكرة.

وقال إن الاتحاد الذي يحظى برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين يشكل المظلة التي ينضوي تحتها الجميع في العمل المشترك لتطوير وتحديث اللعبة.

واستعرض رئيس نادي حوارة راتب الشطناوي مطالب الأندية، مشيرا الى انه تم التوافق بينها على أن الدعم المادي المقدم حاليا لا يفي بالتزامات الأندية التي تعاني من أزمة مالية.

وتضمنت التوصيات التي خرج بها المجتمعون أن يكون الدعم المقدم للأندية بقدر نصف الدرجة الأولى بعد تخفيضه خلال جائحة كورونا والغاء الجوائز المالية على المراكز ما أثر سلبا على موارد الأندية التي تعاني من ضائقة مالية على الرغم من انتهاء الجائحة وآثارها.

وطالبت الأندية بإلغاء الهبوط لأربعة فرق واقتصارها على فريقين فقط أسوة بالدرجات الأخرى وتقديم دعم للفئات العمرية بمبلغ ألفي دينار لكل فئة عمرية بدلاً من 500 وأهمية دعم الأندية المشاركة في كأس الأردن.

كما تضمنت التوصيات التي سيصار الى رفعها لاتحاد الكرة العمل على حماية اللاعب الهاوي من الأندية الأخرى والمحافظة عليه.

وتضمنت أيضا، توزيع بطاقات (تذاكر) على جمهور الأندية من اجل الحد من شغب الملاعب والسماح للاعبي الدرجة الثالثة بالمشاركة بعد انتهاء موسمهم الكروي في دوري الدرجة الثانية بحد أقصى ثلاثة لاعبين الى جانب تسهيل مهام لاعبي الدرجة الثانية من العسكرين والموظفين، مطالبين كذلك بتصوير مباريات الدرجة الثانية.