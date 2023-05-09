انت الان تتابع خبر إنفصال مرتقب بين نيمار و باريس سان جريمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشارت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار 31 عاما غير رأيه، ويريد الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، في الموسم المقبل.



وقالت التقارير أيضا أن الإدارة الباريسية أيضا بصدد تقديم تسهيلات للأندية الراغبة في ضم المهاجم البرازيلي.



وأوضحت إلى أن نجم برشلونة الإسباني السابق، أغلق الباب تماما أمام إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية.



كما أكد مراسل شبكة UOL إسبورتي البرازيلية أن نيمار جونيور وإدارة باريس سان جيرمان، اتفقا على الانفصال.



أوضح أن نيمار يريد تغيير الأجواء، ويبقى الانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية، هو الوجهة الأقرب له.



وارتبط اسم النجم البرازيلي بالانضمام إلى أكثر من فريق إنجليزي مثل مانشستر يونايتد، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.



ويرتبط نيمار بتعاقد مع بي إس جي حتى صيف 2025، ويقال أنه يتضمن بندا يسمح بتجديده تلقائيا حتى 2027.

