انت الان تتابع خبر أنشيلوتي : لن نواجه هالاند لوحده والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش في جاهزية تامة لخوض مواجهة مانشستر سيتي الثلاثاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي الإثنين: "خطتنا هي لعب مباراة متكاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن لقاء الإياب سيكون الحاسم، ونريد أن نغتنم ميزة صغيرة غدا".

وأضاف: "الميزة التي يمكن أن نحصل عليها هي تحقيق نتيجة إيجابية، وهي مباراة تتطلب الكثير من الجميع، وحين تصل لنصف نهائي في بطولة كهذه، فأنت تحتاج الكثير لتقدمه".

وعن موقف مودريتش، أجاب: "هو قادر على اللعب دون مشاكل، لذلك غدا سيشارك".

وزاد: "هالاند لاعب خطير للغاية، ولديه جودة مبهرة، لكن الحديث عنه فقط يعني عدم الحديث عن بقية زملائه، ونحن نخطط لإيقاف الفريق بأكمله وليس هو فقط".

وتابع: "يمكنني القول إن مانشستر سيتي أصبح فريقا أكثر اكتمالا مع وصول هالاند، فهم لم يغيروا من أسلوبهم، بل أصبحوا يلعبون بشكل مباشر أكثر قليلا، فهم منظمون للغاية ويتعاملون مع الكرة بشكل جيد جدا".

واستكمل: "أعتقد أننا وصلنا إلى نفس المستوى العام الماضي، ومن الصعب مقارنة حالتنا البدنية الحالية بالعام الماضي، والفوز بكأس الملك كان دافعا إضافيا، ونحن متحمسون جدا للقاء الغد".

أما بخصوص مواجهة ميلان وإنتر، أجاب: "كنت محظوظا للغاية بلعب نصف نهائي ضد إنتر حين كنت مدربا لميلان، وسارت الأمور بشكل جيد، وعلى المستوى التكتيكي ستكون مباراة متقاربة جدا".

و ختم : "إذا دافعنا جيدا كفريق فإن الشيء السيئ الذي يمكننا الخروج به سيكون التعادل، لكننا لا ننسى الهجوم، وفي العام الماضي استقبلنا 5 أهداف لكننا سجلنا 6".