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رياض - احمد صلاح - بعد منافسة شرسة بينهما,خسر الشمال مقابل نظيره الدحيل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم.

هذه الخسارة دعت مدرب الدحيل هرنان كريسبو إلى قول :الأرجنتين محظوظون في قطر

وسحق الدحيل منافسه الشمال 5-2 ليتوج بطلا للدوري ويحقق ثلاثية محلية في الجولة الأخيرة من المسابقة أمس الاثنين.



ونال الدحيل لقب الدوري للمرة الثامنة في 13 عاما لينهي سيطرة السد في الموسمين الماضيين.



وأكمل الدحيل ثلاثية محلية بعد الفوز بكأس قطر وكأس دوري النجوم، بينما ودع كأس أمير قطر.



وأنهى الدحيل الموسم برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن العربي الوصيف الذي هزم السد صاحب المركز الثالث 2-1 أمس أيضا.



وقال المدرب الأرجنتيني لموقع النادي على الإنترنت عقب مراسم التتويج "سعيد للغاية بهذه البطولة التي تحققت بعد عناء طويل".



وأضاف "هذا اللقب جاء بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في مواجهة أندية قوية مثل السد والعربي، وهو ما سهّل لنا تحقيق 3 بطولات في موسم صعب للغاية. أود توجيه الشكر للاعبين والجهازين الإداري والفني وعمال غرف الملابس".



وتابع المدرب الذي تولى مسؤولية الدحيل العام الماضي "الأرجنتينيون محظوظون في قطر حيث أحرزنا كأس العالم 2022 وبطولات محلية أيضا. أشعر بسعادة عارمة بوجودي في قطر".



وامتلك كريسبو (47 عاما) مسيرة ناجحة بوصفه لاعبا في العديد من أكبر الأندية الأوروبية مثل إنتر ميلان وميلان وتشلسي، وكان من المهاجمين البارزين في منتخب الأرجنتين.



وعمل كريسبو مدربا لساو باولو البرازيلي في فبراير/شباط 2021 لكنه رحل بعدها بحوالي 8 أشهر قبل أن يتولى تدريب الدحيل في مارس/آذار 2022.