قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي الليلة تجلب أنظار عشاق الساحرة المستديرة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة الى العاصمة الاسبانية مدريد ، أين يستقبل ريال مدريد فريق مانشستر سيتي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مباراة من المنتظر أن تكون مشوقة وحماسية على اعتبار أن الريال كان قد تسبب في خروج السيتي الموسم الفارط من دوري أبطال أوروبا. للاشارة فان المباراة تدور بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 جرينيتش).

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