يستقبل ريال مدريد الاسباني ، مساء اليوم الثلاثاء (الساعة 20:00)، فريق مانشستر سيتي الانجليزي ، لحساب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

ريال مدريد: كورتوا - كارفاخال - روديغر - ألابا - كامافينجا - فالفيردي - كرووس - مودريتش - رودريغو - بنزيما - فينيسيوس

السيتي: ايدرسون - والكر - دياز - أكانجي - ستونز - رودري - سيلفا - دي بروين - غوندوغان - جريليتش - هالاند

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهائي): التشكيل المحتمل لقمة الريال والسيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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