انت الان تتابع خبر مليار دينار أردني .. حجم صفقة ميسي مع الهلال السعودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صار مؤكدا أن اللاعب الارجنتيني الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده ليونيل ميسي الموسم سيلعب في الموسم المقبل في المملكة العربية السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة "فرانس برس" الثلاثاء.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل".



وتابع أنّ "العقد استثنائي، إنه ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".



وأفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان الفرنسي في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.



وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".



وأكد البرنامج الإسباني الشهير، "شيرينغيتو" أمس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.



كما كشف البرنامج أنه من المتوقع أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما.

وكان نادي الهلال السعودي قد أرسل عرضا إلى ميسي بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو سنويا في عقد مدته 3 سنوات. ويعتبر العرض الاضخم في تاريخ كرة القدم.

وبهذا العرض سيتقاضى ميسي حوالي مليار دينار أردني خلال السنوات الثلاث التي يلعب فيها داخل السعودية .