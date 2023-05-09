انت الان تتابع خبر بيان رسمي من والد ميسي يضع النقاط على الحروف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرج خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، ببيان رسمي رد فيه على كل الشائعات والتكهنات حول مستقبل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.



وأكد خورخي ميسي أنه ونجله لم يتفقا مع أي ناد حتى الآن من أجل الانضمام إليه الصيف المقبل.



وقال خورخي في بيان نشره اليوم الثلاثاء عبر خاصية "ستوري" في حسابه على موقع "إنستغرام": "لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ميسي إلى أي فريق في الموسم المقبل.



لم يتم اتخاذ القرار بعد، ولن يتم النظر في هذا الأمر حتى ينهي ميسي، موسمه مع باريس سان جيرمان.



هناك دائما الكثير من الشائعات والأقاويل التي تستخدم اسم ميسي لاكتساب الشهرة، ومع ذلك يمكننا التأكيد بأن هذه الأخبار غير صحيحة.



لا اتفاقات مع أي فريق حتى الآن، لا شفهي ولا موقع ولا متفق عليه، ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم الحالي.



هناك قلة احترام من الإعلام، بعض الأشخاص يقومون بخداع الآخرين بطريقة متعمدة دون تقديم دليل على صحة مزاعمهم، من أجل تحويل أي شائعة خبيثة إلى خبر حقيقي يخدم مصالحهم.



ينبغي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بشرح أسباب عدم التحقق من المعلومات التي ينشرونها، ولا يريدون أن تفسد الحقيقة، أخبارهم".



وكانت كشفت وكالة الفرنسية أن نادي الهلال السعودي نجح في حسم صفقة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وقالت الوكالة الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع، إن ميسي أتم انتقاله للهلال، مقابل صفقة استثنائية وضخمة من دون الكشف عن التفاصيل المالية، مؤكدة أن نادي الهلال أنهى كل الأمور المتعلقة بانتقال ميسي وأن الصفقة تمت بالفعل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن المقابل المادي للصفقة سيكلف الهلال السعودي 400 مليون يورو، لتكون أكبر من صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي السعودي الآخر النصر، والتي تمت بأكثر من 200 مليون يورو، ليتحول صراع الأفضل في العالم بين ميسي ورونالدو إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكان برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، أول من أكد نجاح المفاوضات بين ميسي والهلال السعودي، ومن ثم انضمت له عدة مصادر آخرها الوكالة الفرنسية الشهيرة.

وأجمعت وسائل الإعلام الفرنسية على انتهاء رحلة ليونيل ميسي، مع باريس سان جيرمان، لكنها اختلفت بشأن وجهته المقبلة في الموسم الجديد.

فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" أن "هناك اتفاقا شفهيا بين اللاعب والنادي السعودي، إلا أنه لم يوقع على أي عقود".

ولكن الصحيفة أضافت أن: "ميسي يريد العودة لبرشلونة، ويأمل أن تنجح إدارة النادي الكتالوني في توفير الموارد المالية لإتمام الصفقة، وحال فشل ذلك سيقبل العرض السعودي".

من جانبه، أشار مراسل شبكة "RMC" الفرنسية إلى أن النجم الأرجنتيني، سيكون على استعداد لتقديم تنازلات مالية كبيرة من أجل العودة إلى برشلونة.

أما شبكة "GFFN" الفرنسية، فقد نفت نقلا عن مصدر مقرب من ميسي، وجود أي اتفاق شفهي أو غير ذلك لانتقال قائد الأرجنتيني للدوري السعودي.

كما نقلت شبكة "CNN" بدورها عن ممثلي النجم الأرجنتيني، الذين نفوا هذه الأنباء بشكل تام، مشيرين إلى أن ميسي سيقرر مصيره في نهاية هذا الموسم.

ووصف المتحدث باسم ميسي هذه الأنباء بأنها كاذبة، مؤكدًا بأن اللاعب لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى هذه اللحظة.

ولم يتوصل ليونيل ميسي (35 عاما) لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده، والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، في ظل الأزمات التي نشبت بين الطرفين مؤخرا، وتعرض "البرغوث" لعقوبة الإيقاف بسبب زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي، من دون إذن النادي الفرنسي.