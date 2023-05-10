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التعادل يحسم موقعة "الذهاب" بين الريال وسيتي

تعادل ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي بهدفٍ لمثله، يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. التعادل يحسم موقعة "الذهاب" بين الريال وسيتيتعادل ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي بهدفٍ لمثله، يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم المرينجي بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، أحرز اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف التعادل لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 66، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. ومن المقرر أن يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 مايو الجاري، في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري الأبطال.

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