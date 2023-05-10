انت الان تتابع خبر تعادل بطعم الفوز لمانشستر سيتي على ريال مدريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد مانشستر سيتي تعادلا ثمينا بنتيجة (1-1)، خلال مواجهة ريال مدريد، مساء الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36، بينما سجل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 67.



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم 17 مايو الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".



وبدأت المباراة بضغط من الضيوف، وصوب البلجيكي كيفن دي بورين لاعب خط وسط مانشستر سيتي، كرة أرضية زاحفة تصدى لها مواطنه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 7.



وسدد رودري كرة قوية تألق كورتوا في التصدي لها وحولها إلى الركنية في الدقيقة 13.



ومرر رودريجو كرة في عمق دفاع مانشستر سيتي، نحو كريم بنزيما الذي انطلق للتسديد، لكن الحارس إيديرسون سبقه وأمسك بالكرة في الدقيقة 18.



وجاءت أخطر فرصة لريال مدريد في الدقيقة 24، حيث انطلق فينيسيوس جونيور على الطرف الأيسر ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، نحو الفرنسي كريم بنزيما لولا تشتيت روبن دياش الكرة.



ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 36، حيث تلقى تمريرة من إدواردو كامافينجا من الطرف الأيسر، وصوب قذيفة صاروخية على يمين الحارس إيديرسون فشل في إيقافها.



ولم تظهر أي خطورة من كلا الفريقين في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، صوب كريم بنزيما كرة داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى الحارس إيديرسون في الدقيقة 50.



وسدد كيفين دي بروين كرة أرضية على حدود منطقة الجزاء، لكنها وصلت بأمان إلى أحضان تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في الدقيقة 55.



وكاد فينيسيوس جونيور أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57، حيث انطلق وتوغل داخل منطقة جزاء السيتي، وسدد كرة اصطدمت بروبن دياش قبل أن تتحول إلى الركنية.



وأرسل فيدي فالفيردي تسديدة بقوة زائدة على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة الأفقية لمانشستر سيتي في الدقيقة 59.



وطالب فيدي فالفيردي بالحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد داخل المنطقة على جيريليش لكن حكم المباراة أشار لاستكمال اللعب، وبعد 3 دقائق لمس ستونز الكرة داخل المنطقة وسط مطالبات من لاعبي الريال لاحتساب ركلة الجزاء لكن دون جدوى.



وسجل كيفين دي بروين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 67، إذ تلقى تمريرة من جوندوجان على حدود المنطقة، وسدد قذيفة أرضية على يمين الحارس كورتوا.



وتألق إيديرسون حارس السيتي في التصدي لكرة رأسية من كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.



وساد الهدوء في الدقائق المتبقية من المباراة، وكانت أخطر فرصة من البديل تشواميني لاعب ريال مدريد، بتصويبة صاروخية على حدود المنطقة، تصدى لها الحارس إيديرسون، لتنتهي بالتعادل الإيجابي، ويتأجل الحسم لموقعة الإياب.





