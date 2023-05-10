انت الان تتابع خبر الفيصلي ومغير السرحان يفتتحان بطولة درع المئوية الخميس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستهل فريق الفيصلي مشواره غدا الخميس، في الدفاع عن لقب درع الاتحاد والذي اعلن اتحاد كرة القدم عن تسمية البطولة بنسختها الجديد بـ"درع المئوية".

ويبدأ الفيصلي الدفاع عن اللقب عند لقائه مغير السرحان عند السادسة مساء، كما يلتقي عند التاسعة والنصف مساء شباب الأردن نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف مساء.

ويواجه الرمثا نظيره الجليل عند السادسة مساء بعد غد الجمعة، ويلتقي سحاب مع الوحدات عند التاسعة والنصف.

وتقام جميع مباريات البطولة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، كما تقام منافسات البطولة حسب تعليمات اتحاد اللعبة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة.

وأطلق الاتحاد لقب "درع المئوية" على النسخة الـ 36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة من البطولة خلال أيام الفيفا المعتمدة في حزيران، بغياب لاعبي المنتخب الوطني الأول ومنتخب ت23 عن أنديتهم