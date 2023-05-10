رسميا..بوسكيتس يغادر برشلونة نهاية الموسم الحالي

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، رحيل نجمه المخضرم سيرجيو بوسكيتس، بنهاية الموسم الجاري.
وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في 30 جوان المقبل، ولم يتم الاتفاق حول التجديد.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بوسكيتس حسم قراره بعدم الانتقال لأي فريق أوروبي، لأنه لا يرغب في مواجهة برشلونة، مثلما فعل تشافي وأندرياس إنييستا.
وأضافت الصحيفة: "هناك خياران أمام بوسكيتس، وهما الانتقال للدوري السعودي أو اللعب في أمريكا من بوابة إنتر ميامي".
يذكر أن صاحب الـ35 سنة حصد العديد من الألقاب بقميص برشلونة، منها 8 بطولات دوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس العالم للأندية.
المصدر: وكالات
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