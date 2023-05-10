الاحتفال بيوم الجولف في آيلة العقبة

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رياض - احمد صلاح - احتضنت شركة واحة أيلة للتطوير، فعاليات "يوم الجولف" الذي نظمته مبادرة" بروجكت سي" التطوعية، بهدف تعزيز العمل التطوعي ودمجه برياضة الغوص لتنظيم حملات جمع النفايات من جوف البحر.

وأكد المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين، أهمية دعم هذه المبادرات التي تهدف إلى تطبيق الممارسات البيئة، وفق استراتيجية أيلة متعددة الأبعاد مستفيدة من موقعها على خليج العقبة في تنفيذ ورعاية ودعم مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية، والتركيز على التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية الفاعلة، وتنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية البيئية.

وأشادا الشريك المؤسس لمبادرة بروجكت سي سيف المدانات وبيسان الشريف بدور أيلة والمؤسسات الراعية لمسابقة "يوم الجولف"، ليواصل المتطوعون القيام بدورهم الريادي في المجتمع، مشيرين إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ نشاطات للنهوض بالمجتمع المحلي، وتسهم في دمج المتطوعين مع المجتمع، لإبراز طاقاتهم وإعطائهم أدوار قيادية للعمل على تحسين البيئة المجتمعية.

وتنظم مبادرة بروجت سي منذ انطلاقتها حملات شهرية لتنظيف البحر، ونجحت في تنظيم 22 حملة جمعت 100 ألف قطعة من المخلفات الضارة بشتى أنواعها تزن أكثر من 7.5 طن، بجهود 400 متطوع من 38 دولة.