دربي الغضب الليلة في نصف نهائي دوري الأبطال

يستقبل ميلان الايطالي، مساء اليوم الاربعاء، جاره الانتر في قمة مشوقة لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباراة تدور بملعب سان سيرو بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 جرينيتش).

يذكر أن نصف النهائي الأول جمع أمس بين الريال وضيفه السيتي وانتهى على نتيجة التعادل 1-1 في انتظار مباراة الاياب الاربعاء القادم في انجلترا.