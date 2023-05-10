إنجاز تاريخي للملاكمة الأردنية في بطولة العالم

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رياض - احمد صلاح - سجل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، إنجازاً تاريخياً للملاكمة الأردنية، بعد نجاحه اليوم الأربعاء في ضمان الفوز بميدالية، في بطولة العالم المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.



وتأهل أبو جاجة إلى الدور نصف النهائي، محققاً انتصاره الثالث تواليا في البطولة ليمنح الملاكمة الأردنية أولى ميدالياتها التاريخية في بطولات العالم للملاكمة.



وجاء تأهل "أبو جاجة، بطل آسيا، إلى الدور نصف النهائي بعد انتصاره على اللاعب البلغاري سيميونوف، فيما سيلتقي في نصف النهائي اللاعب الكوبي ألفاريز إريلاند.



فيما ودع اللاعب حسين عشيش، الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الكازاخستاني نوربيك أورالباي، وفي الدور ذاته خسر اللاعب عدي الهنداوي أمام اللاعب الروسي اتاييف شرابوتدين.



كما خسر اللاعب يوسف عشيش في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الأوزبكي عبدوماليك خالوكوف بطل آسيا في نسختها الأخيرة وحامل فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة.