انت الان تتابع خبر الأردنيون يترقبون مجموعة النشامى في قرعة كأس آسيا 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية اليوم الخميس، صوب العاصمة الدوحة لمتابعة حفل مراسم قرعة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام بين 12 يناير إلى العاشر من فبراير 2024 مطلع العام المقبل في قطر.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين هذه النسخة في منتصف العام الحالي، ولكنها اعتذرت في العام الماضي عن عدم الاستضافة بسبب تفشي جائحة كورونا في ذلك الوقت، وحصلت قطر على حق الاستضافة لتكون المرة الثالثة في تاريخ البطولة التي تقام فيها النهائيات على الملاعب القطرية بعد نسختي 1988 و2011.

وتم الإعلان عن المستويات الأربعة التي تنتمي إليها منتخبات البطولة طبقا للتصنيف الجديد للمنتخبات، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويضم كل من هذه المستويات ستة منتخبات، إذ يضم المستوى الأول المنتخب القطري بالإضافة إلى منتخبات اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، ويضم المستوى الثاني منتخبات العراق، والإمارات، وعُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن.

وسيحضر المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عدنان حمد، سحب القرعة في العاصمة القطرية بحسب ما ذكر اتحاد كرة القدم .

وسبق لمنتخب النشامى أن شارك في كأس آسيا 4 مرات أعوام 2004 و2011 و2015 و2019، نجح خلالها في بلوغ ربع النهائي 3 مرات.

وتستضيف قطر، حاملة اللقب، المنافسات القارية للمرة الثالثة في تاريخها بعد أعوام 1988 و2011، وهو رقم غير مسبوق.

ويضم المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان، فيما يضم المستوى الرابع منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وكانت النسخة الأولى من البطولة انطلقت في 1956، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة تدريجيا من أربعة منتخبات بكل من النسخ الثلاثة الأولى حتى بلغ 24 منتخبا في النسخة الماضية عام 2019 بالإمارات