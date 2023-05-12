إشبيلية يفرط بالفوز ويتعادل مع يوفنتوس

إشبيلية يفرط بالفوز ويتعادل مع يوفنتوسفرّط نادي إشبيلية بفوز في متناول يده أمام مضيفه يوفنتوس (1-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وضع المهاجم المغربي يوسف النصيري الفريق الإسباني في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، من متابعة لكرة مررها له زميله الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس على "طبق من ذهب".

ورد المدافع الإيطالي فيدريكو غاتي بهدف التعادل في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية.

وستتجدد المواجهة بين نادي إشبيلية ويوفنتوس في مباراة الإياب الحاسمة يوم الخميس المقبل، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.