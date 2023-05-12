انت الان تتابع خبر الفيصلي يفوز على مغير السرحان ويستأنف طريق حفظ اللقب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استهل فريق الفيصلي مشوار دفاعه عن لقب درع الاتحاد والذي اعلن اتحاد كرة القدم عن تسمية البطولة بنسختها الجديد بـ"درع المئوية"، بفوزه على مغير السرحان.

وحصد الفيصلي نقاطه الثلاث الأولى، بعد فوزه بهدفين دون رد، وذلك في أولى لقاءات الأسبوع الأول من البطولة والذي أقيم اليوم الخميس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء الذي يحتضن مباريات البطولة، سجلهما لاعب مغير السرحان في مرمى فريقه (هدف عكسي) في الدقيقة 79، ويوسف ابو جلبوش في الدقيقة 92.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم، شباب الأردن نظيره الأهلي.

ويواجه الرمثا نظيره الجليل عند السادسة مساء غد الجمعة، ويلتقي سحاب مع الوحدات عند التاسعة والنصف.

وتقام جميع مباريات البطولة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، كما تقام منافسات البطولة حسب تعليمات اتحاد اللعبة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة.