أسعار اللاعبين السوقية

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رياض - احمد صلاح - كشف المرصد الأوروبي لكرة القدم (CIES) عن اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم، وذلك في أحدث دراسة له.

وذكرت الشبكة، أن الإحصائية الجديدة استهدفت 1229 ناديا من 74 دوريا مختلفا وبُنيت على عدة اعتبارات، أبرزها العمر والأداء، بالإضافة إلى المدة المتبقية في عقد اللاعب مع النادي.

وفي هذه السطور نبذة عن كل لاعب في القائمة الجديدة:

داروين نونيز

يخوض المهاجم الأوروغواياني موسمه الأول مع ليفربول، وقد أسهم في 19 هدفا (سجل 15 وصنع 4) في 42 مباراة بجميع البطولات.

نونيز (23 عاما)، يرتبط مع ليفربول بعقد يمتد حتى صيف 2028، ما جعل قيمته السوقية تصل إلى 80 مليون يورو.

إنزو فيرنانديز

وصل بطل العالم مع منتخب الأرجنتين إلى تشلسي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بصفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

فيرنانديز (22 عاما)، لعب 47 مباراة بجميع البطولات مع بنفيكا وتشلسي، فسجل 4 أهداف وصنع 9، لكن عقده الطويل مع الثاني والمستمر حتى عام 2031، جعل قيمته السوقية تصل إلى 80 مليون يورو.

غابرييل مارتينيلي

منذ عام 2019 يرتدي المهاجم البرازيلي قميص أرسنال، وعليه فإنه يخوض موسمه الرابع مع "الغانرز" مع وصوله سن 21 عاما.

وسجل مارتينيلي 15 هدفا وصنع 6 في 45 مباراة هذا الموسم، وبالنظر إلى عقده الطويل الممتد حتى عام 2027، فإن قيمته السوقية 100 مليون يورو.

يوشكو غفارديول

أصبح غفارديول واحدا من أبرز المدافعين في الدوري الألماني، وقد يكون في العالم بعد مستواه الرائع في مونديال قطر.

ويبلغ غفارديول 21 عاما، ويرتبط مع لايبزيغ بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، وبالنظر إلى تألقه في الدفاع ومساهمته في 3 أهداف في 39 مباراة، فإن قيمته السوقية تبلغ 100 مليون يورو.

كيليان مبابي

قد يثير وجود مبابي في هذا المركز المتأخر غرابة القارئ، وهنا لا بد من التذكير بالمعايير التي صدرت على أساسها هذه القائمة (العمر، الأداء، مدة العقد).

أرقام مبابي الفردية لا غبار عليها هذا الموسم، فهو من سجل 36 هدفا ومنح 9 تمريرات حاسمة في 39 مباراة، لكن بقاء موسم واحد على نهاية عقده، مع موسم إضافي كخيار، هو الذي أبقى النجم الفرنسي، البالغ (24 عاما)، في المركز السادس، وقيمته السوقية 150 مليون يورو.

وبحسب المرصد فإن قيمة مبابي الواقعية (إذا كان مرتبطا بعقد لـ3 مواسم) ستكون 250 مليون يورو.

جمال موسيالا

بعد سنة واحدة فقط من رحيله من تشلسي وانضمامه إلى شباب بايرن ميونخ، وجد موسيالا (20 عاما) نفسه لاعبا في الفريق الأول للعملاق "البافاري"، وذلك في عام 2020.

لفت موسيالا الأنظار بموهبته، وارتفعت مساهماته مع الفريق هذا الموسم، لتصل إلى 29 هدفا في 44 مباراة، (سجل 15 وصنع 14).

وبحكم ارتباطه مع بايرن ميونخ حتى عام 2026، وصلت القيمة السوقية لموسيالا إلى 150 مليون يورو.

بيدري غونزاليس

حجز بيدري لنفسه مكانا في تشكيلة برشلونة خلال الموسمين الماضيين، وأصبح غير قابل للمس، حيث ترفض إدارة النادي مجرد مناقشة فكرة بيعه.

هذا الموسم، لعب بيدري (20 عاما) والمرتبط بعقد يمتد حتى عام 2026، مع "البلوغرانا" 34 مباراة بجميع البطولات، وسجل 7 أهداف، ما جعل قيمته السوقية 150 مليون يورو.

جود بيلينغهام

في الأيام القليلة الماضية ارتبط اسم الشاب الإنجليزي، البالغ من العمر 19 عاما، بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

لكن عقد بيلينغهام مع بوروسيا دورتموند يسري حتى يونيو/حزيران 2025، وهو الذي أسهم مع فريقه في 20 هدفا هذا الموسم ما بين تسجيل (13) وصناعة (7)، في 41 مباراة، وبناء على ذلك بلغت القيمة السوقية للاعب 150 مليونا.

فينيسيوس جونيور

النجم البرازيلي المتألق مع ريال مدريد هذا الموسم، بإحرازه 23 هدفا في 51 مباراة، أسهم بشكل كبير في تتويج "الميرنغي" بلقب كأس ملك إسبانيا، وما زال هو وفريقه في إطار المنافسة أوروبيا.

العقد الحالي لفينيسيوس (22 عاما) يبقيه في "سانتياغو برنابيو" حتى صيف عام 2024، ورغم قصر هذه المدة، فإن قيمته السوقية تصل إلى 200 مليون يورو.

إيرلينغ هالاند

يمكن القول إنه اللاعب الأنجح في أوروبا حتى هذه اللحظة على صعيد الأرقام الفردية، حيث تجاوز عدد أهدافه الـ50 منذ بداية الموسم الجاري، والتي أبقت فريقه منافسا حقيقيا على كافة الألقاب (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا).

ويرتبط هالاند (22 عاما) مع "السيتيزنز" بعقد حتى يونيو/حزيران 2027، وعقده الطويل هو ما وضعه في الصدارة، بقيمة مالية تصل إلى 200 مليون يورو.