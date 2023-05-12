انت الان تتابع خبر تفاصيل حديث عدنان حمد عن منتخب النشامى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مدرب المنتخب الأردني، عدنان حمد، أن المنتخب يمتلك القدرة للوصول لأدوار متقدمة في بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 كانون الثاني لغاية 10 شباط 2024.

وأضاف حمد في تصريحات صحفية بالدوحة، حيث شارك في قرعة السحب على المنتخبات المشاركة بالبطولة، أن هذه النسخة من كأس آسيا 2023 ستكون استثنائية، وأغلب المنتخبات تطورت بشكل كبير وكان متوقعاً أن تأتي المجموعات بهذا الشكل، ونحن على موعد مع بطولة ذات مستوى عال.

وقال: نتطلع لتقديم بطولة ناجحة، ونحن نسير بخطى ثابتة وفي تطور مستمر، ونعرف جيداً المنتخبات المتواجدة في مجموعتنا، ما عدا منتخب كوريا، حيث لم يسبق لنا مواجهته من قبل لكن الحظوظ قائمة للأردن، وبإمكاننا الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة الآسيوية.

وأوقعت قرعة البطولة التي جرت أمس في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.

وعبر حمد عن تفاؤله بالبطولات التي تقام في قطر والتي يظهر فيها المنتخب الأردني بشكل مميز، ففي بطولة 2011 كان قريباً من الوصول للدور نصف النهائي، وكانت مثالية مع مجموعة صعبة برفقة اليابان والسعودية وسوريا، وفي كأس العرب ظهرنا بشكل جيد.

ودعا حمد الجماهير الأردنية إلى مساندة منتخبهم، وقال: نعول على وجود الجماهير الأردنية في قطر بشكل كبير ، وقادرون على المرور للأدوار المتقدمة في كأس آسيا 2023.

ويشارك في نهائيات (كأس آسيا 2023)، 24 منتخباً، تم توزيعها على ست مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وسيتأهل إلى دور (16) أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.





