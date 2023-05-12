انت الان تتابع خبر خبر سار لجماهير ميسي .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رفع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الإيقاف عن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكد على عودته للمشاركة في المباريات وفق ما اعلن مدرب الفريق كريستوف غالتييه.

وكان ليونيل ميسي عاد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد أزمة سفره إلى المملكة العربية السعودية بدون إذن مُسبق.

وقرر النادي الباريسي معاقبة ميسي بالحرمان من المباريات والتدريبات الجماعية لمدة أسبوعين، مع وقف راتبه خلال هذه المدة، ليقرر النجم الأرجنتيني الاعتذار في فيديو رسمي عما بدر منه.

وفي تحول مفاجئ للقضية، قرر باريس رفع الإيقاف عن ميسي يوم الإثنين الماضي بعدما اعتذر ميسي في الفيديو يوم الجمعة، وفقا لما أعلن عنه غالتييه في مؤتمر صحفي اليوم.

وفي هذا الصدد، أعلن غالتييه عودة ميسي للمشاركة بشكل أساسي أمام أجاكسيو مساء السبت بالدوري الفرنسي، بعد استبعاده من المباراة الماضية ضد تروا.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان وأجاكسيو: "سيبدأ ليو ميسي أساسيًا غدًا (السبت)، حيث كان يتدرب على مستوى جيد جدًا، وكان أداؤه مثاليًا".

وأضاف "لقد ألغينا العقوبة التي وقعت عليه يوم الإثنين الماضي بمجرد خروجه باعتذار في فيديو رسمي".

وأردف في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم يعلق أحد على العقوبة، لم أفعل ذلك، ومن ناحية أخرى رحبنا بعودته بكل سرور.. تدرب طوال الأسبوع برغبة في اللعب للفريق".

وأوضح في ختام تصريحاته أنه رأى ميسي متحفزا، قائلا: "إنه ليو، لن أخبركم عن الإحصائيات، فأنا متمسك بما فعلناه في تروا، تحدثت معه فور عودته يوم الثلاثاء. لقد وجدته هادئًا للغاية ومتحفزًا جدا للعب وللفوز بلقب آخر".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الصيف المُقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبة برشلونة في استعادة خدمات قائده السابق، بالإضافة إلى وجود عرض ضخم من الهلال السعودي.