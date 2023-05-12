انت الان تتابع خبر هل يجلس رونالدو على دكة للبدلاء بالنصر السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقا، الأسطورة محمد الدعيع، بأن مستوى البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر، انخفض بشكل واضح بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبدو أن ثنائية النجم كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا لم تؤت ثمارها داخل نادي النصر السعودي، رغم البداية الجيدة.

فقد لعب رونالدو منذ انتقاله إلى النصر في 10 مباريات مع تاليسكا حتى الآن، ولكنه لم يشترك مع الثنائي إلا في هدف وحيد، صنعه المهاجم البرازيلي للنجم البرتغالي في مواجهة "العالمي" ضد نادي العدالة بالدوري السعودي.

ودفع تراجع مستوى رونالدو وتاليسكا حينما يلعبان سويا، الأسطورة محمد الدعيع للتعليق عليها قائلا: "المشكلة تكمن في توظيف تاليسكا داخل الملعب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة "SBC" السعودية: "بصراحة مستوى تاليسكا انخفض بشكل واضح بعد قدوم رونالدو".

وهنا تدخل أسطورة النصر وإداري الفريق السابق، حسين عبد الغني، للرد قائلا: "يجب أن يجلس واحد منهما على مقاعد البدلاء، أيا كان الاسم، في النهاية مصلحة الفريق هي الأهم".

وأوضح: "مَن يتراجع مستواه سواء رونالدو أو تاليسكا يجب أن يجلس احتياطيا، هذا يحدث بأي ناد في العالم".

ورد الدعيع بدوره على عبد الغني، قائلا: "من الصعب أن يجلس رونالدو على مقاعد البدلاء، أعتقد أنه لو هناك جهاز إداري متمكن يجب أن يجلس مع تاليسكا بعدما كان النجم الأول للفريق، من أجل معالجة الأمور وحل مشاكل اللاعبين".

وأنهى حسين عبد الغني تصريحاته، قائلا: "الثنائي قوة ضاربة ولكن حتى الآن لم يستغلا نهائيا، وبالتالي يجب أن يتم توظيفهما بشكل ممتاز، أو الحل يكون وضع أحدهما على مقاعد البدلاء".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) أحرز 12 هدفا خلال 16 مباراة لعبها مع نادي النصر حتى الآن، بينما سجل تاليسكا 17 هدفا خلال 23 مباراة حتى الآن.