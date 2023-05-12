موسى التعمري يكشف تفاصيل انضمامه لمونبيلييه الفرنسي

انت الان تتابع خبرموسى التعمري يكشف تفاصيل انضمامه لمونبيلييه الفرنسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد اللاعب الاردني موسى التعمري، صحة انتقاله لنادي مونبلييه الفرنسي في عقد يمتد 3 سنوات.



وقال التعمري في تصريحات لقناة الأردن الرياضية، اليوم الجمعة، أنه سافر لمدة يومين إلى فرنسا ووقع عقده على كشوفات مونبلييه رسميا قبل شهر.



ولفت التعمري إلى أن التعاقد تم بسرية تامة مع مونبلييه قبل أن يقوم النادي عبر حسابه في فيس بوك أمس الخميس بإذاعة الخبر.



وكشف التعمري عن أن مونبلييه الفرنسي سيعلن عن التعاقد بصفة رسمية خلال الشهر المقبل.



وأردف: "اخترت التوقيع لمونبليه لأنه نادي عريق ومعروف، وأتمنى أن أكون بحجم المسؤولية".



وأوضح أنه لن يلعب لمونبلييه لمدة ثلاث سنوات، بل سيقدم كل ما لديه في الموسم المقبل وبخاصة أن كثيرا من الأندية الاوروبية تزاحم لاستقطابه.



وقال التعمري انه سيسعي إلى تحسين أرقامه في الدوري الفرنسي وبخاصة أنه تلقى عدة عروض من تركيا وأمريكا وإنجلترا.



ولفت عن أن حسابه عبر فيس بوك تم إغلاقه من الشركة نفسها، وحاليا حسابه مفعل فقط على انستجرام.



وختم حديثه أن منتخب الأردن وقع في مجموعة متوازنة في كأس آسيا.



ويعتبر التعمري من أفضل لاعبي كرة القدم الأردنية، ومن الأعمدة الأساسية في صفوف منتخب النشامى.



وبدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، مشواره مع شباب الأردن، حتى وصل للفريق الأول، وخرج للإعارة إلى الجزيرة، قبل وصول عرض أبويل نيقوسيا القبرصي.



ولعب موسى التعمري لمدة موسمين مع أبويل نيقوسيا، قبل الانتقال إلى صفوف هيفرلي لوفين البلجيكي، قبل أن يستقر في مونبلييه البلجيكي.

