الرمثا يتفوق على الجليل ضمن بطولة درع المئوية

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رياض - احمد صلاح - نجح فريق الرمثا لكرة القدم بحصد أول 3 نقاط في مشواره ضمن بطولة "درع المئوية".



وحصد الرمثا نقاطه بعد تغلبه اليوم الجمعة على الجليل، في اللقاء الذي أقيم لحساب الأسبوع الأول من البطولة، والذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بهدفين دون رد سجلهما بشار ذيابات من ركلة جزاء في الدقيقة 44 وأحمد المغربي في الدقيقة 90.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم سحاب مع الوحدات عند التاسعة والنصف.

وتختتم مباريات الأسبوع الأول، غداً السبت بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الحسين إربد والسلط، فيما تجمع الثانية شباب العقبة ومعان.

وتقام جميع مباريات البطولة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، كما تقام منافسات البطولة حسب تعليمات اتحاد اللعبة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة.-