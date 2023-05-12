انت الان تتابع خبر شهم العدوان يعتذر عن عضوية مجلس إدارة الفيصلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه عضو الاحتياط في نادي الفيصلي شهم العدوان، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس النادي متضمنة اعتذارا عن قبول الدعوة الموجه له للانضمام إلى مجلس الإدارة بعد استقالة لانا الجغبير.

وجاء في نص الكتاب على لسان العدوان " إيمانا مني بأن خدمة نادينا الحبيب التي لا تسمو عليها خدمة، يحتاج للوقت والجهد الكبير، فإنني أتقدم باعتذاري الشديد من جماهير النادي، وأعضاء الهيئة العامة، وأعضاء الهيئة الإدراية، عن قبول الدعوة، وذلك لأسباب تتعلق بظروف عملي الشخصية والتي تحتاج مني حاليا الوقت والتفرغ الكامل، وهو ما يتعارض مع خدمة نادينا الحبيب".

وأضاف العدوان:" أفسح المجال لمن لديه القدرة والوقت من بقية الأعضاء الاحتياط للحلول مكان خدمتي".

يذكر أن ترتيب الأعضاء الاحتياط وفقا لعدد الاصوات التي حصلوا عليها خلال انتخاب المجلس الحالي للنادي الفيصلي هي كالتالي:

شهم العدوان

زياد الحجاج

مازن الحراسيس

فوزي العجارمة

سامي فراج

وسيتم ارسال الدعوة بعد اعتذار العدوان لزياد الحجاج.