هالاند يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا

هالاند يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترافاز اللاعب النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا يوم الجمعة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن إرلينج هالاند حصل على 82 في المائة من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على ثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريجارد.

ويعتبر هالاند صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أحرز هدفه الـ 35 في شباك وست هام يونايتد في وقت سابق الشهر الجاري.