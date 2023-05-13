فوز يونايتد وأستون فيلا وتعثر نيوكاسل وتشيلسي

فوز يونايتد وأستون فيلا وتعثر نيوكاسل وتشيلسيأنجز فريق مانشستر يونايتد مهمته أمام ضيفه وولفرهامبتون، بفوزه عليه 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليشدد الخناق على نيوكاسل الذي تعادل 2 - 2 مع مضيفه ليدز يونايتد في مباراة أخرى يوم السبت بنفس المرحلة.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس المرحلة، فاز أستون فيلا على توتنهام 2 - 1 وكريستال بالاس على بورنموث 2 - صفر وفولهام على مضيفه ساوثهامبتون 2 - صفر وتعادل تشيلسي مع نوتنغهام فوريست 2 - 2.

على استاد "أولد ترافورد"، انتزع مانشستر يونايتد فوزا صعبا على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 32 والبديل أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف نيوكاسل.

والفوز هو الأول لمانشستر يونايتد بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة ليعود إلى تشديد الخناق على نيوكاسل في سباقهما على المركز الثالث، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة.

وأعاد أستون فيلا ضيفه توتنهام إلى دوامة النتائج السلبية، بالفوز عليه 2 - 1 اليوم ليرفع رصيده إلى 57 نقطة ويتقدم للمركز السادس بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف توتنهام.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جاكوب رامزي في الدقيقة الثامنة، وعزز الفريق انتصاره بهدف في الشوط الثاني سجله دوغلاس لويز في الدقيقة 72، قبل أن يحرز هاري كين الهدف الوحيد لتوتنهام من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وعلى استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، عاد تشيلسي لمسلسل إهدار النقاط بتعادله 2 - 2 مع نوتنغهام فوريست، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة مقابل 34 نقطة لنوتنغهام فوريست.

وسجل رحيم ستيرلنغ هدفي تشيلسي في الدقيقتين 51 و58، وأحرز تايو أونيي هدفي نوتنغهام في الدقيقتين 13 و62.