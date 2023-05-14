انت الان تتابع خبر المصاطفة والجعفري في نهائي الدوري العالمي للكراتيه الأحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يخوض لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، يوم الأحد، نهائي منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي التي تستضيفها مدينة الرباط المغربية.

ونجح عبدالرحمن المصاطفة حامل برونزية أولمبية طوكيو 2020 في التأهل إلى نهائي وزن تحت 67 كغم وذلك بعد تصدره يوم أمس مجموعته بتحقيقه 3 انتصارات على كل من التشيلي فيلوزو كاميلو 10-2 والسعودي فهد الخثعمي بنتيجة 8-0 والسويسري نوح توني بنتيجة 8-0.

وواصل عبدالرحمن المصاطفة تألقه وفاز في الدور ربع النهائي على الياباني يوغو كوزاكي بنتيجة 4-2وفي الدور نصف النهائي فاز "المصاطفة" كذلك على اللاعب الياباني الآخر "ناكانو" بنتيجة 3-0.

وسيلتقي عبدالرحمن المصاطفة في النهائي مع اللاعب الإيطالي دي فيفو جيانلوكا.

فيما جاء تأهل محمد الجعفري إلى نهائي وزن تحت 84 كغم السبت، وذلك بعد أن تصدر مجموعته في الدور الأول بـ 3 انتصارات على كل من الفرنسي عبدالسليم ريباك بنتيجة 2-1 والمغربي مهدي سريطي بنتيجة 9-1 والأوكراني كيمبال كونستانتين بنتيجة 8-0.

وفي الدور ربع النهائي فاز "الجعفري" على الكرواتي "إيفان" بنتيجة 5-0 قبل أن يفوز في الدور نصف النهائي على الإيطالي مارتينا ميشيل بالأفضلية بعد التعادل 2-2، وينتقل للعب على الميدالية البرونزية في النهائي والذي سيقابل فيه اللاعب الإيطالي ماثيو فلاور.

فيما سيخوض يوم غد أيضاً اللاعب عبدالله حماد (وزن تحت 67 كغم) نزال الميدالية البرونزية الذي تأهل إليها بعد تصدر مجموعته بثلاثة انتصارات على كل من الروماني ماريان فلورين بنتيجة 4-0 والإيطالي ليوجي بنتيجة 4-0 والتشيلي زونيغا باستيان.

وحقق عبدالله حماد فوزا آخر في الدور ربع النهائي على اللاعب الكازاخي شييربيكوف دوليت بنتيجة 5-0 قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الإيطالي "أنجيلو" بنتيجة 3-10 لينتقل "حماد" للعب على الميدالية البرونزية حيث سيلتقي يوم الأحد مع المغربي عبدالعالي جينا.