انت الان تتابع خبر اختتام الجولة الأولى لبطولة درع المئوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت، مساء أمس السبت، مباريات الجولة الأولى من بطولة درع المئوية، والتي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.



وحقق الفيصلي فوزا على مغير السرحان بهدفين دون رد، عبر أحمد عبد القادر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، قبل أن يعزز يوسف أبو جلبوش التقدم في الدقيقة 94 .

وتغلب الأهلي على شباب الأردن بهدف نظيف حمل إمضاء خالد الدردور في الدقيقة 55، فيما تعادل الحسين مع السلط دون أهداف.



وفاز الرمثا على الجليل 2-0، حيث افتتح بشار ذيابات التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يحرز أحمد المغربي ثاني الأهداف في الدقيقة 91 .



وفاز الوحدات على سحاب بهدف نظيف سجله فراس شلباية في الدقيقة 93 ، وبذات النتيجة تغلب شباب العقبة على معان، عن طريق غيث المدادحة في الدقيقة 71.



وبهذه النتائج حصد كل من الفيصلي والرمثا والوحدات والأهلي أول 3 نقاط في البطولة، فيما تقاسم الحسين اربد والسلط نقطة لكل منهم.



وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة.



وأطلق الاتحاد الأردني، لقب "درع المئوية" على النسخة الـ 36 من البطولة، تزامنا مع مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.