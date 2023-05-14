انت الان تتابع خبر ركوب الخيول .. رياضة يعشقها الأجانب في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير صحافية مصرية بأن نشاط ركوب الخيول على شواطئ البحر الأحمر، من أهم الأنشطة المرتبطة بالحركة السياحية، إذ تتمتع الخيول بتدريب عال ومهارات عدة اكتسبتها خلال السنوات الماضية.

ووصلت الأفواج السياحية المختلفة لمدينة الغردقة من أكثر من 50 دولة حول العالم، على رأسها بلا منافس السياحية الأوروبية، حيث أصبحت البحر الأحمر بمثابة الموطن الثانى لآلاف السياح .

الكثير من السياح يعشقون الغوص وكذلك ممارسة السنوركلنج والسفاري، إلا أن هناك عشاق لركوب الخيل، وخاصة إذا أتيحت لهم فرصة ركوب الخيل علي شاطئ البحر أو الصحراء المفتوحة فى الغردقة والتقاط أفضل الصور فى وقت الغروب والشروق.

وبعد إضافة رحلة ركوب الخيل إلي البرامج السياحة المختلفة التى تنظمها شركات السياحية المختلفة، بالتنسيق مع إدارة محطات الخيول المختلفة المنتشرة بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، يصل المئات يوميا للقيام برحلة ركوب الخيل وكما يفضلها صباحا علي شاطئ البحر أو مساء فى قلب الصحراء.