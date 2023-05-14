انت الان تتابع خبر مرتضى منصور: انتظروا الكارثة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كلمة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، خلال حضوره لمقر القلعة البيضاء استعدادًا لعقد اجتماع مع مجلس الإدارة ومؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

وخلال كلمة وجهها للأعضاء في الإذاعة الداخلية للنادي قال مرتضى منصور: نادي الزمالك داخل على كارثة اللهم بلغت اللهم فاشهد.

وأضاف مرتضى منصور في كلمته لأعضاء الزمالك: بعد أسبوعين مش هتلاقوا نادي، ولا حد ييجي يسأل فين حمامات السباحة ولا الكراسي ولا الترابيزات، مردفا بـ : بقالي 16 يوم مش باجي النادي على أمل الحال يتصلح، لكن الأمور من سيئ إلى أسوأ.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طالبت مجلس إدارة نادي الزمالك منذ مدة باختيار قائم بأعمال رئيس النادي، وذلك بعد زوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة النادي، استنادًا إلى الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بزوال صفقته كرئيس للنادي بعد معاقبته بالسجن.

وكان مرتضى منصور قد قضى فترة حبس امتدت لشهر كامل، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي صادر ضده لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وذلك في دعوى رفعها الأخير اتهم فيها مرتضى منصور بالسب والقذف.

وعقب انتهاء فترة حبسه عاد مرتضى منصور لممارسة عمله بشكل طبيعي على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، قبل أن يصد حكم من محكمة القضاء الإداري بزوال صفته كرئيس للنادي، استنادًا إلى لائحة النادي التي تنص على زوال صفة أي عضو بمجلس الإدارة حال معاقبته بعقوبة سالبة للحرية.

وفي تلك الأثناء يواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك استعداداته للمباراة التي تنتظره أمام الإسماعيلي مساء يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الـ 24 لبطولة الدوري الممتاز.