إعلان الفائزين بكأس الأردن للألتيميت للقرص الطائر

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رياض - احمد صلاح - توج فريق degrees 60 الكويتي بلقب البطولة المفتوحة للرجال، وفريق سيدات الإمارات بلقب السيدات في بطولة كأس الأردن للقرص الطائر "كأس الأردن للألتيميت" التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 13 فريقاً يمثلون دول: الإمارات والكويت ولبنان وفلسطين وعُمان والعراق، إضافة إلى الأردن.

وقال المنظمون في خبر صحفي، الأحد، إن منافسات البطولة أقيمت على ملاعب نادي اليرموك ونادي الجزيرة ونادي الأهلي في منطقة غمدان، حيث شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة قبل أن يحسم الفريق الكويتي اللقب لصالحه في البطولة المفتوحة للرجال التي حل فيها فريق القلعة وفريق صقور البدو من الأردن بالمركزين الثاني والثالث، كما حاز فريق سيدات الإمارات على المركز الأول في البطولة عن فئة السيدات بينما حل فريق فضل من الأردن بالمركز الثاني وفريق تيكي تاكا من الإمارات بالمركز الثالث.

وأشرف على تنظيم البطولة الاتحاد الأردني للقرص الطائر (JFDF) ومن أبرز أهدافها المساهمة بنشر اللعبة وتطويرها كونها حديثة العهد، وتعريف الشباب الأردني برياضة القرص الطائر، وكيفية ممارستها بعدما بدأت بالانتشار الواسع في العديد من دول العالم وتحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة WFDF.