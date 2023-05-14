هل سيحرز رالي الأردن لقب الشرق الأوسط؟

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رياض - احمد صلاح - يعد رالي الأردن (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط - فيا ميرك 2023)، محطة ذات أهمية بالغة للمتسابقين العرب والمحليين، والمنافسة فيه ستكون الأقوى لنيل ألقاب الرالي الذي ينطلق، يوم الجمعة المقبل، بدعم من شركة زين الأردن و"هلا" و"بليس أف أم".

ويتطلع البطل العالمي السائق ناصر العطية من قطر، لتحقيق لقب رالي الأردن للمرة الـ16، ونيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 2023 للمرة 19 في اختتام منافساتها ويلعب دور الملاح له ماثيو باوميل (إمارة أندورا).

ويتصدر العطية حاليا بطولة الشرق الأوسط للراليات بعد راليي عُمان وقطر برصيد 54 نقطة، وتمكن مؤخرا بالتتويج بلقب رالي المكسيك الدولي "سونورا"، الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الجديدة التي استحدثها الاتحاد الدولي للسيارات العام الماضي، كما يحمل لقب رالي داكار خمس مرات.

كما يسعى السائق مشاري الظفيري من الكويت، وملاحه ناصر الكواري (قطر) إلى تحقيق مركز متقدم في الرالي، وهو أقوى منافسي العطية.

ويحتل الظفيري المركز الأول في (ميرك 2) برصيد 60 نقطة، ويحتل المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات برصيد 34 نقطة، وكانت أول مشاركة له العام 2000 برالي الكويت المحلي، وواكب مشواره في الراليات حتى حقق لقب بطولة الشرق الأوسط للمجموعة "ن" للراليات أعوام 2013، 2014، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، وفاز في لقب الكويت للراليات أعوام 2004 إلى 2006، 2009، 2010، 2016، 2018، 2021، 2022.

وحصل على المركز الثالث في بطولة العالم للباها في فئة " تي 4" العام 2021، والمركز الثاني في بطولة العالم للباها في فئة "تي 4" العام 2022 ، ويتصدر (ميرك 2) برصيد 60 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 34 نقطة.

ولن يقف السائق عبد الله الرواحي من عُمان وملاحه عطا الحمود من الأردن، مكتوف الأيدي في الرالي وسيعمل على تحقيق مركز متقدم، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 30 نقطة، ومن أهم إنجازاته إلى جانب الحمود في بطولة الشرق الأوسط للراليات، الفوز مرتين في رالي عُمان للشرق الأوسط عامي 2021 و2023 وحققا معا المركز الثالث في رالي قبرص للشرق الأوسط العام 2021.

كما شاركا في رالي الأردن الدولي أعوام (2018 و 2019 و2020)، وشارك الرواحي في الراليات المحلية الأردنية، أكثر من 10 مرات، وفي العام 2019 حقق الرواحي لقب بطولة الأردن للسائقين ولقب المجموعة "إن آر 4"، ونال الحمود لقب بطولة الأردن للملاحين، ويحمل الحمود الكثير من الألقاب على المستوى المحلي، فيما يحتل الحمود المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين، العام 2023، برصيد 30 نقطة.

وتؤكد عودة السائق روجيه فغالي من لبنان وملاحه جوزيف مطر من لبنان، للرالي قوة المنافسة بين المتسابقين. وكان فغالي قد شارك أكثر من مرة في بطولة الأردن للراليات، وهو صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات على المسارات الإسفلتية في راليات لبنان 15 انتصارا.

فيما الطموح الأردني كبير، وينذر بمنافسة شديدة في الرالي بين السائقين عيسى أبو جاموس صاحب لقب بطولة الشرق الأوسط (ميرك 2) العام 2022، بعد أن جاء في المركز الأول في 5 راليات هي عُمان وقطر والكويت والأردن ولبنان، كما جاء في المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات خلف القطري ناصر العطية، ولعب دور الملاح له عماد جمعة، وأخيرا جاء في المركز الثالث في الرالي الوطني الأول إلى جانب ملاحه غسان الزوايدة.

وشادي شعبان صاحب لقب بطولة الأردن للراليات المحلية العام 2021، وصاحب المركز الثاني في بطولة الأردن للراليات المحلية العام 2022، وصاحب المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات (ميرك 2) العام 2023 برصيد 36 نقطة، كما يحتل المركز التاسع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات برصيد 18 نقطة، ويحتل ملاحه سامر عيسى المركز الثالث في المجموعة (ميرك 2) برصيد 36 نقطة والتاسع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للملاحين 2023 برصيد 18 نقطة.

ويدخل على خط المنافسة في الرالي السائق شاكر جويحان صاحب لقب بطولة للراليات المحلية العام 2022، ويحتل المركز الرابع في الترتيب العام في مجموعة (ميرك 2) برصيد 24 نقطة والعاشر في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 24 نقطة.

ويتطلع لأمال عريضة في الرالي السائق إيهاب الشرفا صاحب المركز الخامس في الترتيب العام للمجموعة (ميرك 2) برصيد 21 نقطة والمركز الـ 13 في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات برصيد 9 نقاط ويحتل ملاحه يوسف جمعة المركز الخامس في المجموعة (ميرك 2) للملاحين برصيد 21 نقطة.

ويشارك في الرالي السائق بدر الفايز، وسبق له أن شارك في رالي الأردن للشرق الأوسط إلى جانب الملاح مصطفى جمعة العام 2022، محققا نتائج مميزة في بطولة الأردن للراليات المحلية، كما شارك في راليي عُمان وقطر العام 2023 ويحتل المركز الـ 6 في المجموعة ( ميرك 2) برصيد 19 نقطة والمركز الـ 12 في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات برصيد 13 نقطة، ويلعب دور الملاح له عماد جمعة بطل الأردن للملاحين في الراليات أعوام 2005، 2007، 2015، 2016، 2018، 2021، وبطل الشرق الأوسط المساعدين (ميرك 2) العام 2022، فيما حتل المركز الـ 6 في المجموعة (ميرك 2) للملاحين برصيد 19 نقطة.