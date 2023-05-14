سيتي يواصل زحفه نحو اللقب وأرسنال يسقط

سيتي يواصل زحفه نحو اللقب وأرسنال يسقطواصل فريق مانشستر سيتي زحفه نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إيفرتون 3-صفر يوم الأحد، ضمن الجولة 36 من المسابقة، التي شهدت أيضاً سقوط أرسنال أمام برايتون بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية السيتي على ملعب "جوديسون بارك" الألماني إيلكاي جوندوجان "ثنائية" في الدقيقتين 37، و51 على التوالي، وإيرلينج هالاند بالدقيقة 39.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي عقب تحقيقه فوزه الـ26 في البطولة خلال الموسم الحالي، والـ11 على التوالي، إلى 85 نقطة من 35 لقاء، ليبقى متربعًا على الصدارة، ويتفوق بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال.

وتوقف رصيد إيفرتون، الذي تكبد خسارته الـ 18 هذا الموسم عند 32 نقطة، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء، حيث ظل في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وسقط فريق أرسنال أمام برايتون بثلاثية نظيفة، سجلها كل من جوليو إنشيزو في الدقيقة 51، ودينيز أونداف بالدقيقة 86، وبيرفس إستوبينان عند الدقيقة 96.

وبهذه الخسارة، اقترب مانشستر سيتي المتصدر من التتويج باللقب، بينما يحتل أرسنال مركز الوصافة بـ81 نقطة.

ويواصل برايتون بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي تقديم عروضه الجيدة هذا الموسم باحتلاله المركز السادس برصيد 58 نقطة.

وضمن الجولة، فاز برينتفورد على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين.