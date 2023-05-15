إلتشي يهزم أتلتيكو مدريد وسلتا يتعثر مجدداً

إلتشي يهزم أتلتيكو مدريد وسلتا يتعثر مجدداًأسدى إلتشي صاحب المركز الأخير وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية، خدمة لريال مدريد بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد 1- صفر يوم الأحد، في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل فيديل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

وجاء هذا الفوز الرابع لإلتشي هذا الموسم، بعد أسبوعين فقط على هبوطه رسميًّا إلى الدرجة الثانية عقب خسارته أمام ألميريا 1-2 في المرحلة الماضية.

وأوقف إلتشي سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للقطب الثاني للعاصمة، وألحق به الخسارة السابعة هذا الموسم، مقدمًا خدمة كبيرة للنادي الملكي بحرمانه أتلتيكو من استعادة المركز الثاني.

وكان أتلتيكو مدريد قد انتزع المركز الثاني من ريال مدريد بفوزه على قادش 5-1 وخسارة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد 2- صفر في المرحلة الماضية، لكن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعادوا مركزهم بالفوز على خيتافي 1- صفر أمس، وخسارة رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اليوم.

وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، وبفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يملك فرصة حسم اللقب في حال فوزه على جاره ومضيفه إسبانيول.

وتنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 2-1 اليوم في المرحلة ذاتها.

وبكَّر فالنسيا بالتسجيل في الدقيقة الثامنة بواسطة المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت، وأدرك السويسري الدولي هاريس سيفيروفيتش التعادل لسلتا فيغو مطلع الشوط الثاني (60)، قبل أن يخطف ألبرتو ماري هدف الفوز للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وطرد المدافع البرازيلي لفالنسيا غابريال باوليستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتلقيه الإنذار الثاني.

واستغل فالنسيا جيدًا خسارة ألميريا أمام مضيفه أوساسونا 1-3 السبت، وقادش أمام ريال مايوركا 0-1 الجمعة، في افتتاح المرحلة، وخيتافي أمام مضيفه ريال مدريد بالنتيجة ذاتها أمس، فتخلص من المركز ال18 مرتقيًا إلى ال14 برصيد 37 نقطة ومعززًا حظوظه في البقاء.

في المقابل، مني سلتا فيغو بخسارته الثالثة تواليًا، والـ15 هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز ال13.

وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء ريال بيتيس مع رايو فايكانو.