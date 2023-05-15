للمرة الـ27.. برشلونة بطلاً للدوري الإسباني

للمرة الـ27.. برشلونة بطلاً للدوري الإسبانيتوج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه، بعدما فاز 4-2 على إسبانيول في "الديربي" الكتالوني، الذي جمعهما الأحد، في الجولة 34 من البطولة.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 وأضاف أليكس بالدي الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يوقع ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي تقدّم برشلونة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 53 قبل أن يقلّص البديل خافيير بوادو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 ويضيف زميله جوزيلو الثاني في الدقيقة (90+2).

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، صاحب الترتيب الثاني، ليحسم اللقب قبل 4 جولات على النهاية.