انت الان تتابع خبر برشلونة بطلا للدوري الإسباني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم فريق برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لصالحه مبكرا، بفوزه على جاره إسبانيول (4-2) في "الديربي" الكتالوني، الذي جمعهما مساء الأحد، في الجولة 34 للدوري "لا ليغا".



وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين "للبلوغرانا" الأول والثالث عند الدقيقتين (11، و40)من زمن الشوط الأول.



بينما تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والرابع كل من المدافعين الإسباني أليكس بالدي والمدافع الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقتين (20، 53) على الترتيب.



في حين سجل هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجمين الإسبانيين خافيير بوادو، وخوسيلو، في الدقيقتين (73، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "باور 8 - Estadi POWER 8" بمدينة برشلونة.



وحقق فريق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ويصبح بعيدا عن متناول أقرب مطارديه وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد (71 نقطة)، الذي خسر بذلك اللقب.



وتوج نادي برشلونة بلقب بطل الـ"لا ليغا" للمرة الأولى منذ عام 2019، والـ27 في تاريخه، مقلصا الفارق إلى 7 ألقاب بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي.



في المقابل، مني نادي إسبانيول بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، وبقي في منطقة الهبوط.





